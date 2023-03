Fortitudo o Rimini ai playoff? Decide Forlì Ma poi può beccare una delle rivali ai quarti

di Simone Casadei

Superato anche l’ostacolo Udine, la Pallacanestro 2.015 si prepara ad affrontare l’ultima curva della prima fase del campionato. Domenica torna in scena l’atteso derby contro la Fortitudo, che sulle tavole del PalaDozza manca dal 23 dicembre 2018. Una sfida naturalmente sentitissima, che potrebbe però essere per pochi tifosi forlivesi, dal momento che c’è la possibilità che siano poco più di un centinaio i biglietti concessi (ancora da chiarire con esattezza le ragioni). In queste ore se ne saprà di più.

Però, col primo posto nel girone Rosso già in tasca, l’Unieuro si presenterà alla palla a due a cuor certamente più leggero rispetto agli avversari. Se c’è una squadra che ha tutto da perdere, quella è indubbiamente la Effe: nonostante l’acquisto in corsa del pivot Francesco Candussi, i biancoblù bolognesi sono reduci da quattro sconfitte consecutive. Continuano tuttavia a occupare il sesto posto in classifica, posizione che garantisce l’accesso al girone Blu della seconda fase. Mantenerlo significherebbe, soprattutto, matematica qualificazione ai playoff, con l’appendice di regular season che a quel punto servirebbe a stabilire il piazzamento per il tabellone della post-season: traguardo tuttavia importante perché prima e seconda del gironcino diventeranno addirittura le teste di serie numero 4 dei due tabelloni, con il vantaggio del fattore campo nel primo turno. Viceversa, il settimo posto varrebbe l’accesso al girone Bianco, dove ci saranno da conquistare quattro pass playoff per sei squadre.

Saranno dunque gli ultimi 40’ della prima fase a decidere le sorti della Fortitudo. Appaiata in classifica agli uomini di Dalmonte a quota 22 punti, la Rbr Rinascita Rimini è infatti pronta ad approfittare di un passo falso bolognese per mettere la freccia in classifica. Gli scontri diretti premiano la Fortitudo (vittoriosa sia all’andata che al ritorno), quindi Masciadri e compagni, per strappare il sesto posto, devono giocoforza operare un sorpasso ‘pieno’, salendo a +2 sugli avversari. Anche una parità a tre con Nardò, oggi a -2, premierebbe Bologna. Insomma, lo scenario di una Rimini ai playoff potrebbe avverarsi solo grazie a un provvidenziale aiuto di Forlì, che, violando il PalaDozza, farebbe correre i brividi sulla schiena fortitudina. In caso di contemporanea vittoria casalinga di Rimini su Pistoia (che domenica ha battuto proprio i felsinei, al supplementare e in rimonta), ecco che gli emiliani sarebbero spinti al settimo posto e quindi con i playoff ancora tutti da conquistare nella seconda fase.

Insomma, Forlì può essere giudice del destino di due sue grandi e storiche rivali. E, più o meno direttamente, potrebbe incidere sul suo futuro prossimo: se i biancorossi dovessero chiudere il girone Giallo tra il primo e il quarto posto, debutterebbero infatti nei playoff incrociando i guantoni con un’avversaria qualificata tra la prima e la quarta piazza del girone Bianco. Nel quale, in ogni caso, finirà una tra Rimini e Fortitudo. Lasciando così intravedere, in lontananza (nel weekend del 13 e 14 maggio), l’eventualità di un primo turno di post-season particolarmente scoppiettante.