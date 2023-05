Fortitudo, sì di Banks

La Fortitudo Bologna riaccoglie Adrian Banks per il finale di stagione. La notizia era nell’aria da diversi giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità, con la forte guardia classe ’86 che proverà dunque a spingere il più lontano possibile la compagine felsinea nei playoff. Prenderà il posto dell’altro esterno americano Marcus Thornton (fuori squadra già da qualche settimana per motivi disciplinari) e rappresenta un innesto di assoluto livello, l’ennesimo della stagione, a dispetto delle problematiche finanziarie.

Già visto in biancoblù nella stagione 202021, Banks (nella foto) è reduce da un campionato in cui ha vestito la maglia di Treviso nella massima serie (16,8 punti ad uscita), partecipando attivamente alla salvezza conquistata dalla squadra di Marcelo Nicola, con tanto di canestro decisivo alla penultima giornata contro la Virtus Bologna allora capolista. Insomma, un autentico fuoriclasse per la serie A2.

Forlì, però, potrebbe incrociare Banks e la Fortituto solo in una ipotetica finale promozione. L’Aquila biancoblù, inserita nella parte bassa del tabellone Oro, se la vedrà inizialmente con Cento; quindi, dovesse superare il primo turno, con una tra Cremona e Agrigento.