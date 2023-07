Forum, colpo grosso

La squadra Under 18 del circolo Forum Tennis di Forlì ha conquistato nei giorni scorsi il titolo di campione regionale Fit regolando in finale la squadra di Piacenza Il Vittorino da Feltre. Il team è stato guidato al successo dal capitano e maestro Sasha Marinoni, che ha schierato in finale i due giocatori Nicola Ravaioli e Tommaso Filippi. Entrambi i portacolori del Forum Tennis hanno offerto un’ottima prova e non hanno lasciato scampo ai rispettivi avversari. Ravaioli si è imposto sul piacentino Michele Brambilla 6-1 6-3, mentre Filippi ha sconfitto Paolo Torre 6-0 6-1. Un risultato davvero brillante per il settore giovanile del circolo forlivese.