Fratta batte la capolista. Big match, la Pianta resta prima

Ecco il quadro completo deli risultati delle forlivesi dalla Promozione alla Seconda Categoria.

Promozione (26ª giornata). Nel gruppo E netta sconfitta del Forlimpopoli battuto casa per 2-5 dal Cervia (reti di Ulivieri e Chiarini). Colpaccio del Fratta Terme col 2-0 sulla capolista Sampierana, coi gol di Gallo e Bandini, mentre il Meldola ha pareggiato 1-1 in casa del Granata: a segno Ghetti. Classifica: Sampierana 62; Gambettola 61; Novafeltria 46; Forlimpopoli 42; Bakia Cesenatico, Due Emme 38; Verucchio 37; Fratta Terme, Torconca 35; Cervia 33; Stella 30; Sant’Ermete 29; Bellaria, Misano 24; Meldola 21; Granata 19.

Prima categoria girone G (26ª giornata). Nello scontro diretto in casa del San Vittore la Pianta ha mantenuto la vetta con un prezioso 0-0. Altre gare: Fontanelice-Civitella 2-3 (2 Ferro, Monti), Carpena-Real Fusignano 2-5 (Iacovelli, Agazzi), Virtus Faenza-Castrocaro 0-0. Classifica: Pianta 55; San Vittore 54; Fontanelice, Savio 53; Civitella 52; Virtus Faenza 38; Azzurra 35; Carpena, Savarna 34; Castel del Rio 32; Real Fusignano 31; 2000 Cervia, Bagnacavallo 28; San Rocco 22; Castrocaro 16; Riolo Terme 12.

Seconda categoria. Nella 24ª giornata del gruppo M la capolista Edelweiss Jolly ha diviso la posta, in casa, col Portofuori: a segno Grisolini. Negli altri match: Palazzuolo-Modigliana 0-1 (Poggiolini), Vecchiazzano-Low Ponte 1-1 (Raffelli).

Classifica: Edelweiss Jolly 60; Modigliana 55; San Zaccaria 51; Low Ponte 46; Godo 38; Palazzuolo* 36; Porto Fuori 31; Fornace Zarattini 30, Romagna* 27; San Pancrazio 25; Vecchiazzano 24; Lugo 16; Brisighella, San Potito 14 (ogni *una gara in meno).

Girone N (22ª giornata): il Santa Sofia rafforza il primato col blitz per 0-1, rete di Biandronni, in casa dell’Around Longiano. In seconda posizione lo Sporting Predappio raggiunge il Deportivo Roncadello imponendosi per 0-1 grazie alla rete di Paolucci. Nell’altra gara Aurora-Real Cava 2-1 (Giorgioni). Classifica: Santa Sofia 41; Deportivo Roncadello, Sporting Predappio 37; Pioppa Gattolino 35; Real Cava 34; Collinello, Rubicone Calisese 32; Capanni 31; Ronta 30; Borghigiana 26; Dismano Utd 25; Aurora 23; Virtus San Mauro 16; Around 15.