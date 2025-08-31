Fratta, lo storico debutto visto da Spighi: "‘Mazza’, stadio da A. E potevo esserci io"

Esattamente 10 anni fa, il centrocampista forlivese Mirco Spighi vestiva per la prima volta la maglia biancazzurra: fu subito promozione in serie B. Oggi l’ex Spal e Forlì gioca in Prima categoria nel Carpena, a due passi da casa. Conosce dunque come le proprie tasche la Fratta e l’Ars et Labor, le due squadre che si affrontano oggi alle 17.30 allo stadio Mazza di Ferrara, per lo storico debutto nella massima serie regionale per la neopromossa società che rappresenta una frazione di Bertinoro.

"La Fratta – spiega – è una realtà molto piccola, ma è gestita con serietà e competenza: stimo particolarmente sia il direttore generale Fiumi che l’allenatore Malandri, e se le cose si fossero incastrate diversamente sarei potuto essere pure io della partita".

A cosa si riferisce?

"La scorsa stagione la Fratta mi voleva: sono stato contattato, ma purtroppo gli impegni lavorativi e familiari mi impediscono di giocare in Eccellenza. Peccato, perché sarebbe stato fantastico tornare allo stadio Mazza da avversario. In ogni caso, continuo a giocare in Prima categoria nel Carpena, dove un gruppo di ragazzi mi ha convinto a giocare dopo un periodo sfortunato fisicamente".

Come gioca la squadra di Malandri?

"L’ho affrontato diverse volte quando giocavo nel campionato sammarinese: è un tecnico giovane e carismatico, che trasmette grinta e caparbietà ai propri giocatori e ha voglia di emergere. L’anno scorso schierava i suoi giocatori col 3-5-2: la sua squadra palleggia bene, ma la sua arma principale è l’organizzazione difensiva e la capacità di sfruttare le occasioni con le punte".

Qualche giocatore da tenere d’occhio?

"È arrivato Sedioli, un difensore che ha fatto una buona carriera in serie D. Assieme a lui gioca Panzavolta, un centrale di categoria molto forte fisicamente: sono atleti che non vanno per il sottile. Lo stesso vale per l’attaccante Ndiaye, un colosso di origine senegalese bravo a fare la ‘guerra’ coi difensori. Pezzi ha fatto tanti anni a Forlì e tecnicamente è forte".

C’è un giocatore in grado di fare la differenza in Eccellenza?

"Sinceramente non credo, però attenzione a Spadaro, un giocatore brevilineo che gravita tra le linee che l’anno scorso ha segnato tantissimi gol e può sfruttare gli inserimenti oppure le spizzate dei compagni".

Che partita prevede?

"La Fratta parte per salvarsi, mentre la Spal è la squadra da battere. La squadra di Malandri ha poca esperienza in Eccellenza e si ritroverà in uno stadio da serie A, quindi per strappare un risultato positivo dovrà fare la partita della vita".