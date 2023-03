Fratta, oggi recupero con Vis Novafeltria

Per il Fratta Terme oggi è già tempo di tornare in campo per un recupero del campionato di Promozione. Dopo il ko nel derbyssimo contro il Forlimpopoli di tre giorni fa (2-1 per i biancazzurri), per i termali all’insolito orario delle 15 è in programma la trasferta in casa del Vis Novafeltria. I riminesi, terzi in classifica, domenica scorsa hanno vinto 3-0 in casa della cenerentola Misano. Oltre a Vis Novafeltria-Fratta Terme, è in programma anche un altro recupero: Bellaria-Sampierana (sospesa sullo 0-0) si giocherà alle 20.30, con il match che riprenderà all’inizio del secondo tempo. Sempre dall’intervallo si giocherà anche Due Emme-Misano (interrotta sull’1-1), ma questa partita è in calendario per mercoledì prossimo, 15 marzo.