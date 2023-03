Fratta, pari 1-1 a Novalfeltria

E’ finito 1-1 il recupero della 22ª giornata del girone E di Promozione che ha visto scendere in campo il Fratta Terme in casa del Vis Novafeltria: a Luca Andreoli che porta in vantaggio i biancoverdi termali già al 16’, risponde Toromani (al 38’). Il completamento invece di Bellaria-Sampierana (si doveva giocare solo il secondo tempo) ha visto la capolista vincere 0-2 (Pippi 18’ st e Naducci su rigore 43’ st).

Classifica: Sampierana 56; Gambettola 52; Vis Novafeltria 42; Forlimpopoli 39; Bakia Cesenatico 37; Verucchio 34; Due Emme 33; Torconca 32; Fratta Terme 29; Cervia 28; Stella 27; S. Ermete 26; Granata 18; Meldola, Misano e Bellaria 17.

e. ma.