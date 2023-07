Futsal Arrivo storico: il primo finlandese

E’ il primo giocatore finlandese nella storia della Futsal Cesena e ricoprirà un ruolo fondamentale come quello di pivot, considerando che il bomber Gardelli da poco è stato assunto in un’importante azienda di Bologna quindi il suo impegno sarà inevitabilmente a mezzo servizio. E proprio in questa ottica e per cercare di colmare questa lacuna il club bianconero ha ingaggiato come secondo straniero, dopo il laterale spagnolo Guillermo Barreno, il 26enne finlandese Jaakko Alasuutari, nazionale del proprio Paese, che nell’ultima stagione ha vinto il campionato nella serie A polacca, un torneo di buon livello.

Le sue migliori caratteristiche sono una buona tecnica e il fiuto del gol. Gioca a futsal da quando aveva tre anni e ne spiega il motivo: "Vengo da una piccola località della Finlandia come Ylivieska priva di strutture per giocare a calcio durante l’inverno, quindi per questa ragione fin da bambino ho iniziato a giocare a futsal al chiuso. Quando avevo 14 anni questo sport è diventato una cosa davvero seria, per tre volte ho vinto il campionato finlandese, poi mi sono trasferito in Polonia dove subito ho aiutato il Contract Lubawa a fare suo il campionato. I miei amici che hanno giocato in A2 in Italia mi hanno consigliato di fare questa esperienza e ho sentito parlare molto bene della Futsal Cesena, così ho deciso con entusiasmo di trasferirmi in Romagna, una terra fra l’altro di cui tutti mi parlano benissimo. Non sono mai stato in Italia, sono pronto per la Futsal Cesena e per la nazionale finlandese con la quale in autunno inizierò le qualificazioni per il turno elite della Coppa del Mondo".

Procede così la rivoluzione in casa Futsal dove manca solo il terzo straniero per completare un organico profondamente rinnovato rispetto a quello della scorsa stagione che punterà anche sul nuovo acquisto Roberto Conti, sulle conferme di Montalti, Zandoli, Pasolini, Pieri e Venturini, oltre che sul ritorno di Bonetti e a dare maggiore spazio a giovani come Nardino, Traversari e Graziani.

Con il terzo straniero che però non dovrebbe arrivare in tempi brevissimi, l’organico a disposizione del confermato mister Osimani dovrebbe essere al completo per puntare a salvarsi nella A2 Elite, Questa settimana la Futsal si iscriverà al campionato, poi sarà la Covisoc ad analizzare le varie situazioni dei club e si procederà a formare i gironi (due di 14 squadre ciascuno) e il calendario. Il 21 agosto i bianconeri inizieranno la preparazione, il 30 settembre al via il campionato con una squadra profondamente rinnovata ma che vuole continuare a crescere.

Leonardo Serafini