Gadda: "Una sfida che vale anche per il prestigio"

Le due squadre attraversano un momento simile e sarebbe stato bello disputare questo match con altri obiettivi. Non cambiano tuttavia le prospettive. Si giocherà per il prestigio, cercando di regalare una soddisfazione ai tifosi": attacca così Massimo Gaddea nel presentare il derby dalla sponda Ravenna. Il tecnico giallorosso, ma anche ex biancorosso, aggiunge: "Venire fuori dalla serie D non è una cosa semplice, così come non è facile gestire un club in questa categoria. Capisco l’umore dei nostri tifosi, perché la sconfitta contro la Bagnolese ci ha ‘azzerato’. La botta è stata pesante, ma poi per riprenderci abbiamo avuto dieci giorni intensi di lavoro sul campo".

Gadda dovrà rinunciare a Rinaldi, Grazioli e Boccardi. Pipicella andrà in panchina, ma non è al 100%. In difesa rientra Milani. In porta, nonostante le due topiche nel match contro la Bagnolese, resta saldo Venturini: "È lui il titolare e gode della fiducia". Che derby sarà? "Me lo aspetto a viso aperto, senza tante speculazioni da parte di entrambe le squadre".