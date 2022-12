Galoppo stamattina col Tropical E Graffiedi recupera Cognigni

Un’amichevole per scaldare i motori. Oggi la truppa biancorossa affronta il test per digerire il panettone ospitando, alle ore 11 sul campo sintetico dell’antistadio1, il Tropical Coriano, antico avversario della stagione 2007-08 quando contese ai galletti la vittoria del campionato di Promozione nell’annata della ripartenza biancorossa. I riminesi, quest’anno, viaggiano a metà classifica nel girone B di Eccellenza.

In vista del ritorno in campo di domenica 8 gennaio, sul terreno di gioco del fanalino di coda Salsomaggiore, mister Mattia Graffiedi fa i conti con gli acciaccati. Detto dei lungodegenti Tascini e Manara, out sino al termine della stagione, e del portiere Ravaioli ancora ko, per il primo match del 2023 è in forse la presenza del centrocampista Giovanni Farneti che, in allenamento, ha riportato una distorsione a una caviglia. Fortunatamente, al contrario di quanto pareva, gli esami clinici hanno escluso lesioni e le possibilità di recupero del baby biancorosso sono in aumento.

In dubbio, poi, anche il terzino Adriano Fusco, anch’egli con una caviglia in disordine, che dovrebbe cavarsela in tempo per la prossima gara ufficiale. Dalla ripresa degli allenamenti, dopo le festività natalizie, è tornato ad allenarsi col gruppo il mediano Elia Ballardini dopo oltre due mesi di assenza, con la prospettiva di recuperare gradualmente il ritmo partita.

C’è da segnalare poi è il rientro del centravanti Luca Cognigni, che ha smaltito il guaio muscolare a un polpaccio che, dopo il debutto con gol nel 4-2 contro lo United Riccione, lo ha costretto a saltare le gare con Sammaurese e Crema. Abile e arruolato, infine, Pietro Biancheri dopo la ferita al volto riportata nell’ultimo match, che non gli aveva impedito di segnare il gol del provvisorio 1-1 contro il Crema, impostosi poi 1-2.

Franco Pardolesi