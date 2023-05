Gara2 ancora non fissata

di Simone Casadei

L’emergenza alluvionale ha naturalmente fermato a tutti gli effetti anche lo sport forlivese. A farne le spese maggiori è senza dubbio la Pallacanestro 2.015, che nemmeno ieri sera è potuta scendere in campo all’Unieuro Arena per la disputa di gara2 dei playoff contro Chiusi. Il match, inizialmente programmato per martedì, era già stato posticipato una prima volta di ventiquattr’ore. Ieri, invece, il rinvio è stato ben più importante: a data da destinarsi, senza fornire alcun possibile riferimento temporale. La situazione in città e nel forese, ancora estremamente complicata, non poteva del resto suggerire una soluzione differente.

Sul prosieguo della serie, valida per il primo turno di post-season, continua dunque a persistere una nube di grande incertezza. Senza dubbio è da escludere una possibile disputa di gara2 questa sera. Allo stesso modo, è altrettanto complicato ipotizzare il rinvio a domani. Considerando che la partita richiederà la presenza di forze dell’ordine ed altre figure preposte all’ordine pubblico, le priorità in questo momento sono rivolte altrove.

L’area di via Punta di Ferro, inoltre, è un punto strategico dell’emergenza in corso. Presso il palazzo Sme (il primo edificio del polo fieristico arrivando da via Bertini) è stato allestito il punto di prima accoglienza per gli sfollati. Nel parcheggio del Palafiera adiacente alla biglietteria e all’ingresso degli spogliatoi, invece, sostano numerosi mezzi utilizzati dai soccorsi, con un viavai incessante. Anche intorno al palasport, insomma, non vi sono le condizioni per la disputa di un evento sportivo, seppur di rilievo.

Ciononostante, nel tardo pomeriggio di ieri, Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) ha fornito un primo possibile timing della serie tra Forlì e Chiusi. Superata la fase maggiormente critica dell’alluvione, i due club sarebbero infatti in contatto per trovare un accordo relativo alla nuova calendarizzazione delle prossime gare. L’ipotesi più accreditata vedrebbe la disputa di gara2 nella serata di sabato, regolarmente all’Unieuro Arena (tutto da vedere quando si disputerebbero le successive).

È stata poi paventata anche una possibile variazione nell’alternanza, riattivando quindi la sfida sul campo di Chiusi. In questo modo i biancorossi perderebbero sostanzialmente uno dei vantaggi del fattore campo, cioè la possibilità di giocare in casa le prime due partite. Si tratta comunque di una sorta di ultima spiaggia per poter ‘salvare’ il primo turno.

Oltre a Rimini nel tabellone Argento (partite slittate di un giorno, si gioca venerdì e domenica), il tabellone Oro registra lo spostamento di gara2 Cento-Fortitudo Bologna: da ieri sera a domani, prima di spostarsi al PalaDozza con un giorno di anticipo, domenica. Ieri sera si è giocata intanto la seconda sfida della serie che eleggerà la semifinalista che potrebbe incontrare l’Unieuro: stavolta Udine ha battuto Cividale 77-57 portandosi sull’1-1. Vantaggio lievitato nel finale con un ultimo quarto da 19-4.