Gazzotti, Pollone, Penna: quanti lottatori

Gazzotti 7. L’ala biancorossa mette a referto 10 punti in 20 minuti di gioco con una prova concreta e intensa. Si batte con grinta sotto i tabelloni con i lunghi di Rimini, dimostrando esperienza e solidità.

Adrian 8. L’ala di Morgantown chiude la gara con 19 punti in 23 minuti di presenza sul parquet: una partita sontuosa soprattutto nei primi due quarti con 15 punti a referto all’intervallo. Il centro biancorosso è il top scorer della serata e sfodera una prova degna di nota, probabilmente la più brillante finora.

Cinciarini 7. Il capitano è una sicurezza: chiude con 12 punti in 14 minuti di gioco. Quando entra in campo è immarcabile per gli avversari che non riescono a contenerlo. Un concentrato di esperienza, classe e capacità di leggere l’incontro in ogni frangente: lucido e concreto.

Valentini 8. Il play di Casale Monferrato finisce la gara con 18 punti in 23 minuti di gioco. Brillante, soprattutto negli ultimi due quarti in cui mette a segno 16 punti sfoderando tutto il suo repertorio: tiro da 3 punti, penetrazioni, intensità e acrobazie per una serata in cui trova anche canestri difficili.

Pollone 7. Il tabellino dell’ala forlivese dice 10 punti in 22 minuti di una gara in cui dimostra ancora le sue qualità offensive. Si muove a tutto campo confermando una crescita costante, è in fiducia e coach Martino può contare sempre sulla sua capacità di mettersi al servizio dei compagni di squadra.

Radonjic 6,5. Il consueto agonismo e dinamismo per una prova che, alla fine, dice 6 punti in 15 minuti di gioco: è utile alla causa e si batte con generosità.

Penna 6,5. Per il play di Bentivoglio i punti finali sono 4 in 25 minuti e, soprattutto in fase difensiva e nei recuperi dimostra la sua rapidità costringendo gli avversari al fallo per fermarlo.

Benvenuti 6,5. Il centro forlivese rimane sul parquet per 18 minuti: mette a segno 4 punti e disputa una gara concreta sotto i tabelloni, mettendo in difficoltà i lunghi riminesi.

Sanford 6. La guardia di Lexington rimane in campo per 27 minuti, ma la condizione fisica è ancora da perfezionare: sono 4 i punti finali. Avrà occasione di mettere in mostra il suo talento indiscusso già domenica prossima a Pistoia.

Flan e Ndour s.v. I due giovani biancorossi entrano nei minuti finali con l’incontro ampiamente deciso a favore di Forlì. Da rivedere in occasioni più probanti.

Gianni Bonali