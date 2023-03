Ghiotta chance per i Baskérs in casa del Guelfo

Quella di questa sera è una gara da non sbagliare per i Baskérs Forlimpopoli che, alle ore 20, saranno di scena sul parquet del PalaMarchetti ospiti del Guelfo Basket, per una sfida decisamente alla portata di Brighi e compagni. I bolognesi, infatti, sono reduci da otto sconfitte consecutive e nelle ultime settimane hanno perso anche il loro miglior marcatore, Manuel Carpani, passato ad Ozzano in serie B dopo aver viaggiato a oltre 16 punti di media.

Se sotto canestro la truppa allenata da coach Agresti ha ben poco da offrire, sugli esterni i vari Murati, Sinatra e Naldi son tutt’altro che da sottovalutare, oltre all’under Mazzotti, arrivato in corsa dalla serie B di Pavia. Insomma, per i Baskérs conquistare i due punti sarà fondamentale, per arrivare al rush finale nella migliore delle condizioni e provare ad agganciare uno dei posti, dal secondo al nono, che vale i playoff.