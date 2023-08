Ghiotta occasione con la Sestese per blindare playoff e terzo posto

Nella serie A1 di softball si gioca la penultima giornata di stagione regolare e per il Softball Forlì si tratta dell’ultima apparizione casalinga: le romagnole affrontano al Buscherini la Sestese (gara1 con inizio alle ore b16 e gara2 alle 18.30), squadra toscana ultima in classifica. In apparenza una partita facile, in realtà un match delicatissimo, da cui dipende la possibilità per le bianconere di conquistare o meno i playoff.

Perse due partite contro la capolista Saronno nello scorso fine settimana, Forlì rimane comunque al terzo posto con un record di 22-10. Le romagnole, incalzate dalla coppia Caronno - Pianoro, hanno così almeno nelle mani il proprio destino: basta una sola vittoria nelle prossime quattro gare e la certezza della post season sarà matematica. Con due successi sarebbe matematico anche il terzo posto. Importante quindi centrarli subito oggi, data la ghiotta occasione.

Il divario di classifica nei confronti delle rivali di giornata è enorme: la Sestese occupa appunto l’ultima piazza, ha vinto appena tre volte in stagione e non ha nemmeno più le due americane. Ma il softball è sport emotivo come pochi e saranno dunque i nervi, piuttosto che le toscane, l’avversario più duro per Forlì: la squadra del manager Francisca ha solo da perdere e quindi affrontare il match con tranquillità sarà la prima cosa da tenere a mente.

Molte cose sono andate storte nella Sestese in questa stagione. Il gruppo non è male, per una squadra ultima in classifica; l’attacco sa colpire e spesso ha messo alla frusta avversarie accreditate: ne sa qualcosa Pianoro, che proprio nell’ultimo turno ha dovuto faticare per portare a casa la posta. Ma Sesto è anche una squadra con 60 errori difensivi, con lanciatori dalla media pgl alta, e soprattutto sta giocando fin da maggio senza le americane, tornate a casa dopo aver risolto il contratto. Difficile salvarsi in queste condizioni.

Di contro, Forlì potrà registrare il rientro di due assenti: tornano infatti a disposizione di Francisca le giovani Cortesi e Spiotta, fresche dell’argento europeo conquistato con la nazionale under 18. Sarà invece l’ultima partita stagionale con la casacca forlivese dell’azzurra Alexia Lacatena, che tornerà alla Kentucky University già la prossima settimana. Le rotazioni in pedana sono obbligate, con Cacciamani contro Baule nel primo dei due match e Lacatena contro la cubana Diaz Nunez nella ripetizione.

Le altre partite: Mia Office Blue Girls Pianoro-Macerata, Bertazzoni Collecchio-Metalco Thunders Castelfranco e Taurus Donati Gomme Old Parma-Inox Team Saronno.

e. ma.