Già un pullman pronto

Assorbita la delusione per il bruciante ko di venerdì sera, la Pallacanestro 2.015 proverà domani sera a tenere aperta la serie nella gara3 in programma al PalaRadi di Cremona. In vista del match in arrivo (palla a due alle ore 20.45), la società di viale Corridoni, su indicazione della Vanoli, ha comunicato le informazioni relative all’acquisto dei biglietti per i tifosi biancorossi al seguito della squadra.

I tagliandi d’accesso sono acquistabili online sul sito web di Vivaticket, nonché domani presso la biglietteria dell’impianto, che aprirà già alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti, denominato Tribuna Vanoli ospiti, sono numerati e sono in vendita ai seguenti prezzi: intero 20 euro, ridotto a 12 euro per chi ha fra i 13 e i 18 anni, ridotto a 5 euro nella fascia d’età tra 6 e 12. Acquistando online, sarà necessario aggiungere al costo del singolo tagliando i relativi diritti di prevendita.

Venerdì sera, durante gara2, la Pallacanestro 2.015 ha annunciato che il basket club Marini ha già riempito almeno un pullman per la trasferta in Lombardia.