Giampaolo Di Lorenzo torna in azione in città Sarà il direttore tecnico delle giovanili dell’Aics

Era nell’aria da tempo, ma ieri la notizia è diventata ufficiale: nella prossima stagione, Giampaolo Di Lorenzo tornerà a Forlì per rivestire l’incarico del direttore tecnico del settore giovanile dell’Aics Basket. Una scelta di cuore, dettata dalla possibilità di restare più vicino alla famiglia, ma anche legata alle grandi potenzialità di un movimento che, tra settore maschile e femminile, conta un migliaio di tesserati sparsi su tutto il territorio di Forlì e del forese. Per questo, la società ha deciso di scommettere su un allenatore di indubbio livello e competenza, che di certo non ha bisogno di presentazioni: dopo una lunga carriera da giocatore ai massimi livelli, Dilo ha intrapreso la carriera sulla panchina facendo benissimo a Forlì (memorabile la stagione 200910 con la finale contro la Fortitudo), ma anche a Potenza, a Omegna e nelle cinque stagioni ai Tigers. Il suo arrivo porterà competenza ed entusiasmo.

Sempre in casa Aics è stato annunciato anche l’allenatore della serie B femminile che prenderà il posto di Davide Brighina: si tratta di Tommaso Bindi, che nelle ultime stagioni aveva abbandonato la panchina per rivestire l’incarico di team manager dei Tigers in serie B.

v. r.