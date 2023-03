Ginnastica ritmica, Gymnica ’96 vittoriosa anche ad Ancona: a un passo il ritorno in serie A

La società forlivese di ginnastica ritmica Gymnica ’96 ha vinto anche la seconda tappa del campionato italiano di serie B e ha messo quindi una solida ipoteca sul ritorno nella massima serie. Al PalaPrometeo di Ancona è andata in scena infatti la seconda prova del campionato, con le gymnichine che hanno bissato il risultato di due settimane prima a Cuneo tornando sul gradino più alto del podio. Questo doppio successo lancia le ragazze del presidente Matteo Bartolini saldamente al comando della classifica con 60 punti totali, a +8 dalla società romana Opera, seconda appunto con 52 punti.

A trainare la squadra è stata Martina Minotti, classe 2007, che con una splendida esecuzione alle clavette ha conquistato il punteggio più alto della gara (28.550). Buona prova anche per la sua gemella Sofia, che con il cerchio ha sfiorato il 26 (25.550). Non da meno la più giovane della squadra, Aurora Benedetti (classe 2010), che all’esordio in una competizione così importante, ha dimostrato nervi saldi e grandi capacità, portandosi a casa un 23.800 al nastro. A completare la rosa delle titolari, il prestito dalla prestigiosa società Fabriano, Anna Piergentili (classe 2009), che con il suo 27.700 alla palla ha fornito un grande contributo alla squadra. A tifare a bordo campo le compagne Arianna Benini e Debora Hushi, che hanno sostenuto e incoraggiato le amiche fino all’ultimo.

Grandissima soddisfazione per l’allenatrice Chiara Domeniconi, che è pronta a tornare ad assaporare assieme alle sue ragazze quella serie A che a Forlì manca dal 2020 e che prima aveva frequentato ininterrottamente dal 2012. "Ora i tempi difficili sembrano alle spalle – dicono dalla società – e noi, forti anche e soprattutto di una grande scuola, siamo pronti a tornare nella massima serie".

La tappa conclusiva del campionato di serie B è in calendario il 26 marzo a Desio, nel Milanese, e lì vedremo se la tanto agognata promozione diventerà realtà.

