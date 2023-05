Gioia Sporting Predappio La Prima adesso è realtà

di Franco Pardolesi

Una vittoria, meritata, di rigore. Domenica scorsa, sul campo neutro di San Pietro in Vincoli, lo Sporting Predappio ha vinto la finale dei playoff di Seconda Categoria centrando la promozione in Prima. Un ritorno in auge di una nuova società, fondata nel 2015 e partita dalla Terza categoria, dopo la scomparsa dello storico club di alcuni anni fa.

Il match decisivo, della squadra presieduta da Claudio Saragoni, è stata una battaglia senza tregua coi biancogranata predappiesi che hanno rimontato per due volte gli imolesi del Tozzona Pedagna con le reti di Ranieri e Nassiri, per poi superarli ai rigori con un complessivo 5-3 firmato dai penalty di Sansone, Bance e Nassiri.

"La prima cosa che mi viene in mente – confessa il capitano di lungo corso Andrea Briccolani – è la nostra voglia di non arrenderci mai. Come avvenuto dopo i gol subiti, grazie anche ai 150 tifosi che ci hanno seguito e che ci hanno incitato dal primo all’ultimo minuto".

Entusiasta del successo anche l’esperto difensore Federico Sansone: "Non abbiamo mai mollato. In campionato abbiamo disputato un girone di ritorno con una sola sconfitta e abbiamo centrato i playoff, col secondo posto dietro al Santa Sofia, come ci eravamo ripromessi. A 37 anni per me, una grande soddisfazione che dedico a mia figlia Vittoria, che nascerà a breve, e alla mia compagna Ilaria. Un successo che premia il mister, la dirigenza e tutti i ragazzi che hanno dato tutto".

Questa la rosa del club che ha scatenato l’entusiasmo di tutta Predappio, con addirittura 500 tifosi presenti agli incontri decisivi allo stadio ‘Strocchi-Cavazzoni’. Portieri: Nicolò Grisolini, Giammarco Vignali. Difensori: Andrea Briccolani, Matteo Coromano, Davide Fabbri, Roberto Ferrini, Marco Maluccelli, Gian Marco Paoulucci, Alessandro Ricci, Federico Sansone. Centrocampisti: Marco Cimatti, Thomas Golinucci, Andrea Leoni, Riccardo Milandri, Manuel Padovani, Francesco Ranieri, Alex Renzi, Filippo Tumidei, Rachid. Attaccanti: Abdoul Bance, Abdessamd Charaf, Filippo Fantucci, Alessandro Giannelli, Hamza Nassiri, Mattia Valgimigli. Staff tecnico: Andrea Vestrucci (allenatore), Matteo Gonelli (Vice), Juor Galli (preparatore portieri), marco Fabbri (terapista), Davide Fabbri (direttore sportivo). Dirigenti: Claudio Saragoni (presidente), Franco Bussi (vice presidente), Michele Castori, Mirko Dall’Agata, Riccardo Ferrini, Thomas Golinucci, Andrea Greggi, Matteo Federico.