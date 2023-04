Giovani, sei galletti nelle rappresentative dell’Emilia-Romagna

Rappresentative regionali per i giovani galletti. Il Forlì ha infatti reso noto che Matteo De Gori, Ettore Facciani e Giacomo Graziani risponderanno alla chiamata di Mario Lega, tecnico degli Allievi Under 17, per partecipare al ‘Torneo delle Regioni’, che si svolgerà in Piemonte e Valle d’Aosta da domani al 27 aprile. Alla kermesse prenderanno parte anche Devin Capasso, Dylan Capasso e Luca Cappelli, selezionati invece da Gabriele Turci, allenatore dei Giovanissimi Under 15. Il format prevede 20 Rappresentative suddivise in 5 quadrangolari; si qualificano ai quarti di finale le prime classificate di ogni girone e le 3 migliori seconde.