Giovedì il raduno all’Unieuro Arena

Ultime ore di vacanza per staff e giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015. Dopodomani, giovedì, è tempo di raduno in vista della stagione 202324. Espletate le ultime visite mediche, nella mattinata, allenatori, tecnici e giocatori si ritroveranno poi alla Unieuro Arena dalle 16,30 alle 17,30 per la consegna del materiale tecnico e di rappresentanza.

Alle 18 circa presso il parco Otello Buscherini, la squadra sosterrà la prima seduta di allenamento agli ordini del preparatore

Massimo Di Giovanni. Del raduno non farà parte, come risaputo, il nuovo straniero Xavier Johnson, per ragioni legate all’iter burocratico del visto per il giocatore americano.

Il debutto ufficiale della nuova stagione è fissato martedì 12 settembre, per il primo impegno in Supercoppa: i biancorossi giocheranno sul campo dell’Umana Chiusi. Per l’esordio in campionato invece appuntamento domenica 1 ottobre, quando l’Unieuro sfiderà Cento in trasferta.