Forlì si prepara al Giro nel nome di Baldini. Il sindaco: "Si passi da viale della Libertà"

Presentazione del libro su Ercole Baldini

Forlì, 28 gennaio 2023 – Andrea Corsini, assessore regionale al turismo, nel corso della serata di presentazione del libro su Ercole Baldini, ha preso il microfono sorprendendo il pubblico che gremiva il salone comunale. "La Regione Emilia-Romagna ha presentato una richiesta alla Gazzetta dello Sport e Rcs Sport, organizzatore del Giro d’Italia – ha spiegato scandendo le parole – per avere una tappa nell’edizione del 2024 con arrivo a Forlì, dedicata a Ercole Baldini". La platea ha applaudito e forse il ‘Treno di Forlì’ ha sorriso compiaciuto pedalando in cielo. Era il primo evento dopo la morte il 1° dicembre e quello che è emerso diventa così il primo grande omaggio al campione scomparso. C’erano state polemiche dopo l’annuncio dell’arrivo del Tour de France in Romagna nel 2024: la più importante e prestigiosa corsa a tappe del mondo, per la prima volta in Italia, avrà ricadute importanti che riguarderanno – nel Forlivese – Premilcuore, Galeata e Santa Sofia, ma il capoluogo, la città di Baldini, era stata esclusa. Adesso invece si configura un doppio appuntamento: a maggio dell’anno prossimo il Giro in città, in luglio il Tour sull’Appennino. Come sfruttare l’evento? Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, presente giovedì...