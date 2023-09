Gli arbitri di Forlì hanno una ‘casa’. Rinnovata la sede al Foro Boario

Sede ampliata e riammodernata per la sezione forlivese dell’Associazione Italiana Arbitri. Lunedì scorso, presso il Foro Boario è stata ufficialmenteinaugurata la ’casa’ che i fischietti di Forlì hanno intitolato alla memoria dei fratelli Mauro e Marcello Greggi, direttori di gara della sezione. Nel corso della serata sono stati conferiti premi agli arbitri emergenti e riconoscimenti ai più rappresentativi dell’associazione forlivese, ovvero,Marco Piccinini, da alcuni anni in serie A, ed Alfredo Pavone, arbitro internazionale di beach soccer.

"E’ stata una grande emozione – ha affermato il vicesindaco Daniele Mezzacapo – celebrare questa riapertura, davanti ad oltre duecento partecipanti, frutto un progetto importante dell’amministrazione comunale per le esigenze di una associazione così prestigiosa. L’Aia dal 1988 attendeva una sede adeguata per l’attivissimo mondo arbitrale della nostra città".

Soddisfazione espressa anche da Sara Samorì, ex assessore allo sport, che aveva dato l’impulso al miglioramento della sede durante il suo mandato. A capo della manifestazione Donato Leo, presidente della sezione, la delegazione dell’Aia regionale ed il presidente nazionale Carlo Pacifici che, nell’occasione, ha ufficializzato una donazione di 20mila euro a sostegno delle sezioni dei territori colpiti dall’alluvione. Momento emozionante il saluto di Giovanni Zoppelli, decano di una sezione che in passato ha portato a fischiare in serie A, oltre a Piccinini, Werter Cornieti, Franco Sirotti e Fiorenzo Treossi.

