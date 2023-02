Graffiedi: "Buttati via i primi 45’ In partite così serve l’agonismo"

Serviva una vittoria convincente, è arrivata una sconfitta cocente. Un Forlì abulico, senza nerbo né idee, regala un tempo al Corticella, poi si desta dal sopore e accorcia le distanze ma esce dal ‘Biavati’ a testa bassa e mani vuote, conscio che, in attesa del risultato della Giana Erminio capolista (in campo oggi a S. Angelo Lodigiano), la strada dell’ambizione si fa ripidissima.

"Abbiamo sbagliato l’interpretazione della partita. Sapevamo di trovare un campo su cui sarebbe stato difficile giocare e proprio in virtù di questo avremmo dovuto adattarci a un calcio ‘sporco’; qui siamo mancati, buttando via un tempo", spiega con un filo di voce Mattia Graffiedi. Che non cerca alibi: "Siamo una squadra tecnica e propositiva, abituata a fare la partita, perciò il terreno di gioco ci ha penalizzato, ma non possiamo aggrapparci alle scusanti anche perché di campi in queste condizioni ne troveremo altri. Urge capire che quando non è possibile sviluppare gioco dobbiamo metterla sull’agonismo, anche facendo a pallate come fanno i nostri avversari".

Il tecnico biancorosso rigetta, però, l’idea che il Forlì esca dal ‘Biavati’ ridimensionato: "No, non ci eravamo illusi prima e non ci fasciamo la testa adesso. La sconfitta è di quelle pesanti e brucia parecchio, ma dobbiamo cercare di rialzarci trovando subito le energie, perché mercoledì si gioca già". Da dove ripartire? "Dalla reazione nella ripresa – chiosa Graffiedi –, in cui abbiamo interpretato meglio la partita, mettendo in apprensione la loro difesa e creando qualche occasione per pareggiare".

Marco Lombardi