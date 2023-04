Graffiedi: "E’ proprio un momento no E anche gli episodi ci sono sfavorevoli"

Sarà una Pasqua amara per il Forlì. Nell’uovo c’è una brutta sorpresa: un ko di rigore, pesante da digerire. "È un momento no, decisamente difficile – attacca sconsolato Mattia Graffiedi – e anche gli episodi non sono favorevoli. C’è da cambiare marcia per ritrovare quell’entusiasmo e quell’autostima che abbiamo smarrito".

Se il Forlì piange – con quella di Agliana salgono a tre le sconfitte consecutive –, le immediate inseguitrici comunque non ridono: il Carpi non è andato oltre il pareggio in rimonta a Scandicci, mentre il Ravenna è stato addirittura sconfitto a domicilio dalla Bagnolese penultima della classe. "Siamo ancora terzi, abbiamo visto che è difficile per tutti fare punti", evidenzia il tecnico biancorosso. Che si rammarica della sterilità della propria squadra, incapace di produrre uno straccio di tiro in porta in tutto il secondo tempo: "È un dato emblematico, che certifica le difficoltà del momento, perché quando andiamo sotto non abbiamo la forza di reagire. Il gol dell’Aglianese è arrivato all’inizio della ripresa e c’era tutto il tempo per rimettere in piedi la partita. E invece, nonostante l’ingresso di punte fresche, non siamo riusciti a creare quelle situazioni pericolose che generalmente produciamo. Dobbiamo assolutamente uscire da questo momento no".

Quanto all’episodio del rigore a favore e alla scelta del tiratore, Graffiedi spiega: "Antonio è un rigorista come gli altri, oltretutto aveva già realizzato dal dischetto con la Pistoiese; purtroppo questa volta ha calciato male. D’altra parte il rigorista designato, Amedeo Ballardini, era assente...".

ma. lo.