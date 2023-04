Graffiedi: "Forlì arrabbiato, non molliamo"

di Marco Lombardi

Carta, calamaio e penna: novanta minuti per scrivere le coordinate del destino. Viaggio della speranza a caccia di risposte per il galletto, di scena oggi (ore 15) al ‘Germano Bellucci’ di Agliana, dimora dei neroverdi di Ciccio Baiano. Biancorossi decimati dalle assenze (out Amedeo Ballardini, ex di turno, Maini, Scalini e Rrapaj) e raffazzonati, avvitati nelle loro contraddizioni ma rifocillati nell’umore, stante la vittoria ottenuta dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport che, rigettato il ricorso della Pistoiese, ha definitivamente omologato il risultato (0-2) con cui il Forlì si è imposto in Toscana il 23 ottobre.

Alieno alle vicende che esulano dal rettangolo di gioco, Mattia Graffiedi chiede ai suoi una prova d’orgoglio per superare le correnti gravitazionali, scacciare il venticello della crisi (un punticino nelle ultime 3) e difendere il terzo posto dalle grinfie di Ravenna e Carpi, in scia di sorpasso. "I ragazzi sono arrabbiati, vogliosi di rifarsi e consapevoli che in questo momento i risultati non ci sorridono", scandisce il tecnico. Che aggiunge: "Abbiamo preparato la partita soprattutto sul piano psicologico, in quanto stiamo attraversando il momento più difficile della stagione, e siamo determinati a non mollare di un centimetro".

L’Aglianese? Ondivaga, irrisolta, deludente: galleggia a metà classifica (decima con 46 punti), ma non può ancora tirare i remi in barca. "È una squadra fisica e di categoria – spiega l’uomo di Cesenatico –, potenzialmente ancora in corsa per i playoff, che in casa si fa rispettare. Giocheremo su un campo difficilissimo, oltretutto non in condizioni ottimali e sappiamo che ci attende una battaglia, ma vogliamo portare a casa punti pesanti per invertire il trend negativo".

Capitolo formazione: detto che non saranno della partita gli infortunati Amedeo Ballardini e Maini, per Scalini c’è l’influenza mentre Rrapaj è squalificato, Graffiedi non si piange addosso: "L’emergenza è stata una costante della nostra stagione, sebbene questo probabilmente sia il periodo più delicato". Può consolarsi con il recupero di Biancheri e medita di lanciare Cognigni dal 1’: "Adesso c’è abbondanza in attacco più che in ogni altro reparto". La speranza? Che là davanti riescano a cavare un… gol dal buco. Pronti Morri e Fusco in difesa. Da inventare, invece, la mediana, dove giocoforza Pari sarà il regista. "Sono convinto che la prestazione non mancherà. Certo, dovremo essere più attenti dietro e concreti in fase offensiva, perché non è possibile dover creare 7-8 occasioni per fare gol...", chiosa il trainer biancorosso.

Allo stadio ‘Germano Bellucci’ fischierà il signor Marco Giordano della sezione di Matera, coadiuvato dagli assistenti Pasquesi e Sadikaj. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Aglianese Calcio 1923.

Il probabile 11 (4-3-1-2): Ravaioli; E. Ballardini, Morri, Ronchi, Fusco; Farneti, Pari, Piva; Caprioni; Cognigni, Varriale.