Grande impresa di Rimini: sbancata Treviglio

La prima grande sorpresa dei playoff arriva nel tabellone Argento, dove una strepitosa Rimini (testa di serie numero 15) ha espugnato Treviglio 74-84 comandando fin dalla metà del primo quarto. Ha saputo toccare il +16 nel secondo quarto, resistendo alla rimonta dei padroni di casa arenatasi sul -3 dopo 32’. Per la Rbr cinque giocatori in doppia cifra: clamorosi i 28 punti di Tassinari (oltre quota 10 anche Landi, Anumba, Johnson e Masciadri). Gara2 si giocherà domani.

Nel tabellone Oro, quello che interessa l’Unieuro, si giocava solo Cremona-Agrigento (83-67). I siciliani, con 15 punti dell’innesto Matteo Imbrò, subito top scorer, hanno retto fino a metà partita, poi il break decisivo dei lombardi nel 3° quarto. Oggi, oltre a Forlì-Chiusi, si gioca Cento-Fortitudo: per i biancoblù è il giorno del ritorno di Adrian Banks, prelevato da Treviso, e il debutto da head coach di Matteo Angori (mentre la tifoseria ha chiesto a gran voce il reintegro dell’esonerato Luca Dalmonte). Il derby friulano Udine-Cividale si giocherà invece domani.

Ieri, nel tabellone Argento, successo facile per Cantù 101-78 contro Nardò: 18 punti al debutto per David Logan nonostante un non brillante 310 da tre. Ai pugliesi non sono bastati i 40 punti del solito duo Smith-Stojanovic. Pistoia ha difeso il fattore campo contro Piacenza (88-77) ma ha sofferto per tre quarti: al 30’ gli ospiti erano a +1. Decisivo il contributo degli Usa Varnado e Copeland, oltre a Magro, mentre gli emiliani hanno provato a stupire con McGusty e Miaschi. L’ultimo quarto di finale è previsto domani (quando tutte le altre giocheranno gara2) fra Torino e l’Urania Milano: per i piemontesi scocca l’ora del debutto di Simone Zanotti.

Nella Poule Salvezza si gioca ancora: la vittoria di Casale Monferrato contro San Severo per 82-78 obbliga l’OraSì Ravenna a sbancare il campo di Rieti per agganciare il gruppo playout ed evitare la retrocessione diretta. In programma oggi anche la sfida tra la Juvi Cremona e Mantova, mentre Stella Azzurra-Chieti si recupererà giovedì 185.

La classifica: Stella Azzurra, Chieti, Juvi Cremona e San Severo* 14; Mantova e Casale* 12; Rieti e Ravenna 10. *= una gara in più.