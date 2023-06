Grande Sanford, fatica invece ancora Adrian

Sanford 7,5. Autore di un match di assoluto livello, è l’ultimo a mollare dei suoi. Parte in quinta, poi non alza mai il piede dall’acceleratore e, nell’ultima frazione, propizia il rientro dei padroni di casa. Chiude con 711 dal campo, per 18 punti complessivi.

Cinciarini 6,5. Nella serata dei suoi 40 anni, con due bombe delle sue, infiamma il Palafiera nel 2° quarto. Patisce poi la fisicità avversaria e finisce un po’ in ombra, pur non tirandosi mai indietro e tentando sempre (con successo) la via del canestro. Termina a quota 10 punti.

Gazzotti 6. Match di grandissima sofferenza sotto le plance, al punto che non tenta nemmeno una conclusione. Ciononostante, prova a riscattarsi dando battaglia a rimbalzo: ci mette sostanza e conquista 8 carambole in 21’ di utilizzo.

Valentini 5. È suo il punto esclamativo del +16 nel secondo quarto, ma finisce per uscire ben presto di scena. Non troverà più la retina dal campo (16 alla sirena) e, pur battendosi nella propria metà campo, non riesce ad essere uno dei ‘violini’ della squadra di Martino.

Adrian 6,5. Segna la metà dei suoi punti (16 alla fine) nel solo primo quarto, quindi per larghi tratti è asfittico, nonostante sia una sentenza dalla lunga distanza (33). Sale di nuovo in cattedra nel finale con la bomba del 68-68. Pesano come macigni le 5 palle perse.

Pollone 7,5. Se Forlì risale la china nell’ultima frazione, è anche e soprattutto grazie alla sua ‘solita’ attitudine difensiva: 6 rimbalzi e due stoppate decisive negli ultimi minuti. Peraltro trova anche 8 punti, per un ottimo 14 di valutazione. Peccato che, sul 68-68 a -2’, subisca un colpo al ginocchio sinistro che lo costringe in panchina. I biancorossi tremano.

Radonjic 5,5. Partecipa alla ‘corrida’ iniziale, poi, però, finisce per dare ben poco di più alla causa. In campo poco meno di 4’ nel secondo tempo.

Penna 5,5. Fa ampiamente il suo fino all’intervallo (8 punti e 5 assist), prima di perdere ritmo e non incidere più. Non riesce a ‘graffiare’ come tante altre volte e l’impatto, nel resto del match, è minimo.

Benvenuti 5. Come i compagni di reparto, fatica dinanzi a dinamismo e fisicità dei pari ruolo avversari: 2 punti e un solo rimbalzo. Parte in quintetto dopo la pausa lunga: 4’ sul parquet e non rivedrà più il campo.

Simone Casadei