Grande softball sul piatto Test con la Nuova Zelanda

di Ugo Bentivogli

Tre giorni di grande softball, sul diamante del ‘Buscherini’. Non c’è il massimo campionato, per gli impegni della nazionale italiana nella Canada Cup, ma la società forlivese, con la fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale, ha organizzato tre giorni di test match – da domani a mercoledì –: in campo le nazionali di Nuova Zelanda, Repubblica Ceca e, appunto, la stessa squadra di casa, il Softball Club Forli, ovviamente privo delle azzurre Cacciamani, Gasparotto, Lacatena e Vigna, nonché da tempo di Erika Piancastelli; resta però una formazione competitiva, guidata in pedana dall’americana Myka Sutherlin e con le varie Ricchi, Cerioni, Laghi e Mambelli in campo.

Il programma prevede domani due gare (ore 11 e 17) tra Nuova Zelanda e Repubblica Ceca, martedì si replica con altre due partite tra le stesse nazionali (ore 14 e 16) mentre mercoledì il team forlivese sfiderà la Nuova Zelanda alle ore 19. Non si tratta di incontri puramente amichevoli, dato che le partite sono riconosciute come ufficiali dalla Federazione mondiale Wbsc e valgono per il ranking delle squadre nazionali.

Sarà invece soprattutto una esibizione la partita singola che, il mercoledì sera, vedrà le neozelandesi affrontare il Softball Club Forlì, con lo scopo soprattutto di festeggiare la fine della permanenza in Romagna delle ‘White Sox’. Nella mattinata dello stesso giorno, una delegazione della squadra neozelandese sarà ricevuta in Comune per incontrare le autorità cittadine.

La Nuova Zelanda è stata la più forte nazionale al mondo negli anni Ottanta, ma col tempo ha perso competitività ad altissimo livello e attualmente occupa il 29º posto nel ranking mondiale. A metà luglio, in Friuli, disputerà il torneo di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo: la federazione neozelandese ha scelto di arrivare in Italia molto in anticipo per rifinire la preparazione, e di far base a Forlì per i profondi legami col club romagnolo: fra il 1994 e il 2013, tre allenatori, otto atlete e anche due giocatori di softball maschile hanno fatto parte del Softball Club Forlì.

Ultimamente percorso inverso ha compiuto Ilaria Cacciamani, lanciatrice di Forlì e della Nazionale, che ha giocato l’ultimo campionato neozelandese con la maglia delle Mount Albert Ramblers. Nella Nuova Zelanda è presente anche l’ex forlivese – in Romagna nel 2010 e 2011 – Katrina Stockford, ora coniugata Nukunuku.

Non parteciperà, invece, alle qualificazioni mondiali la Repubblica Ceca, rimasta fuori dai cinque posti assegnati all’Europa. Tutte le partite di questi giorni in programma al ‘Buscherini’ verranno trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube del Softball Club Forlì.