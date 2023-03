Grave sconfitta per lo Scirea a S. Pietro in Casale

Al termine di un match sempre all’inseguimento, è arrivato un ko per il Gaetano Scirea, caduto sul campo della Veni San Pietro in Casale per 92-78 (32-13; 53-34; 68-55). Una sconfitta pesante per i bianconeri che, complice il contemporaneo successo della Bsl su Rebasket (69-58), obbliga i ragazzi di coach Montuschi a vincere cinque volte nelle prossime sei gare per provare ad evitare la retrocessione diretta.

Quanto al match di venerdì sera, sin dall’avvio, come era avvenuto nella gara di andata, i bolognesi prendono il controllo delle operazioni portandosi sul +20 grazie al duo Bulgarelli-Ramzani. La reazione dello Scirea arriva solo dopo l’intervallo, quando il duo Bassi-Biandolino, grazie anche a una buona difesa, riavvicina i bianconeri nel punteggio. Ma la Veni non trema e, così, guida in porto il successo, condannando così lo Scirea a una rincorsa complicatissima.

Scirea: Dudik 3, Maltoni 5, Sovera 6, Benzoni 8, Monticelli 14, Bassi 19, Coralli 4, Baietta 2, Palazzi 1, Biandolino 16, Torelli, Galarza. All. Montuschi.