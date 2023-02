Gymnica subito prima

Parte subito in grande stile la stagione a squadre della Gymnica ’96, che vince la prima tappa del campionato nazionale di serie B di ginnastica ritmica. La formazione forlivese (nella foto) nei giorni scorsi ha partecipato, infatti, alla prova inaugurale della regular season della FederGinnastica che si è svolta a Cuneo, presentandosi subito in forma e carica tanto che la società del presidente Matteo Bartolini ha incamerato un eccellente primo posto totalizzando 105.150 punti. Ottime sono state in particolare le esecuzioni delle gemelle Martina Minotti, al cerchio, e Sofia, alla clavette (miglior punteggio assoluto della gara con questo attrezzo), oltre che della veterana Arianna Benini, alla palla, e di Anna Piergentili, al nastro. Hanno completato la squadra le giovani Aurora Benedetti e Debora Hushi. Orgoglioso tutto lo staff che segue la preparazione di queste ginnaste, capitanato da Chiara Domeniconi. Il campionato sarà lungo, ma la bella partenza, che ha fatto guadagnare alla squadra 30 punti in classifica, dà la giusta spinta.

e. ma.