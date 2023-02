Cade 4-2 la Libertas Hockey Forlì in casa della Fox Legnaro nella 5ª giornata della serie B inline. E’ una tripletta, firmata da Carron, a far calare la mannaia sui Warpigs. Non bastano così i gol di Salvatore Sorrenti e Niki Bernardoni (13’ e 14’ st), che pur riaprono l’incontro dopo il 3-0 iniziale dei padovani, a segno anche con Carretta.

Le altre partite: Castelli Romani-Mammuth Roma 9-3 e Piacenza-Civitavecchia 3-4; rinviata Viareggio-Montebelluna.

Classifica: Civitavecchia 12; Legnaro 10; Libertas Forlì 9; Viareggio 8; Montebelluna e Castelli Romani 6; Mammuth Roma e Piacenza 3.