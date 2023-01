Hockey in linea B

Dopo l’eliminazione in Coppa Italia di serie B a dicembre, la Libertas Hockey Forlì è pronta a tornare sui pattini: questa sera infatti il pattinodromo di via Ribolle ospiterà il debutto in campionato dei Warpigs quando, alle 19.30, i biancazzurri sfideranno una delle due finaliste di Coppa, la Spv Vecchia Viareggio (il 12 febbraio per i versiliesi la finale contro i Raiders Montebelluna). Un campionato con solo 8 sfidanti, a differenza delle 10 della scorsa stagione, ma in cui non mancheranno le insidie: dalle finaliste appunto di Coppa, fino alla neoretrocessa Piacenza. La Libertas comunque intende combattere per un posto nei playoff.

Le altre gare (1ª giornata): Fox Legnaro-Castelli Romani, Snipers Tecnoalt Civitavecchia-Mammuth Roma, Lepis Piacenza-Raiders Montebelluna.

e. ma.