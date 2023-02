Hockey in linea serie B, i Warpigs vogliono tornare a correre

Sesta giornata casalinga per la Libertas Forlì, che al pattinodromo di via Ribolle ospiterà alle 19.30 i Lepis Piacenza. Gli emiliani, formazione tutt’altro che irresistibile, sono la cenerentola del campionato. Ma è un match che comunque va preso con le molle: le sole 18 reti subite dai piacentini – seconda miglior difesa del girone – ne sono un chiaro segnale. Per i Warpigs però è un’occasione assolutamente da non sprecare, soprattutto dopo il ko di Legnaro: in casa biancazzurra tutti vogliono tornare a correre, con la vetta che dista appena 3 punti.