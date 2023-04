Hockey inline serie B, per Forlì i playoff partono da Montebelluna

Ci siamo, la fase più calda del campionato è arrivata. Iniziano stasera alle 19 i playoff di serie B di hockey inline, con la Libertas Forlì che affronterà in trasferta i Montebelluna Raiders. "Inutile dire che sarà una serie difficilissima – dicono dalla società biancazzurra –, ci vorranno mentalità, concentrazione, spirito e forza. D’ora in avanti bisogna giocare sempre e fino all’ultimo respiro. Noi ci crediamo".

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si giocherà un overtime di 10 minuti con la regola del golden gol: se il risultato non si sbloccherà, ci saranno i rigori fino a che l’equilibrio non verrà interrotto. Essendo i Warpigs arrivati quarti in regular season avranno il vantaggio del campo al ritorno, che si giocherà al pattinodromo di via Ribolle il prossimo 6 maggio. Domani l’altro spareggio fra Castelli Romani e Spv Vecchia Viareggio.