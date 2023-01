Hockey serie B, una magia di Bernardoni lancia i Warpigs

La Libertas Hockey Forlì comincia nel migliore dei modi il campionato di serie B 2022-23 vincendo 3-2 al pattinodromo di via Ribolle contro l’ostica Vecchia Viareggio, ribaltando il risultato che li aveva visti sotto 2-1 alla fine del primo tempo (al vantaggio di Pazzaglia al 15’ hanno risposto prima Podda e poi Bellini). La prima parte del secondo tempo vede Forlì in costante pressione, anche se le iniziative avversarie da controllare non sono poche. Ma deve passare la metà del tempo perché succeda qualcosa: Bernardoni imbecca Yahyaoui, lasciato solo dagli avversari, che non ci pensa due volte a insaccare: 2-2 al 10’. Passano poco più di tre minuti e nuovamente Bernardoni, uno dei migliori in campo, gira dietro la porta e si inventa un tiro-passaggio che con una deviazione si insacca sorprendendo tutti.

Le altre partite: Legnaro-Castelli Romani 16-2, Civitavecchia-Roma 7-4 e Piacenza-Montebelluna 4-1.