I 5 posti per gara1 assegnati a chi doveva andare il 16

Il Carlino aveva assegnato cinque posti omaggio in parterre ad altrettanti lettori per gara2 contro Chiusi: purtroppo, a causa del maltempo e dei rinvii che hanno stravolto la formula, i quarti di finale si sono conclusi senza che l’Unieuro tornasse davanti al proprio pubblico.

Per rispetto di chi se li era aggiudicati, la redazione ha deciso di mantenere validi i nominativi dei cinque che sarebbero entrati gratis al Palafiera. Dunque, costoro potranno assistere da posizione privilegiata a gara1 della semifinale contro Udine venerdì 2 giugno al Palafiera. Chi non potesse andare, ce lo faccia sapere entro martedì 30 maggio, telefonando al numero 0543.453211. Se qualche posto si libererà, lo ri-metteremo in palio con il classico gioco delle telefonate: comunicheremo appena possibile le modalità sul giornale.