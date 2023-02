Interessante sfida per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 17, saranno di scena sul campo di Castelnovo ne’ Monti, ospiti della Lg Competition per la quinta trasferta nelle ultime sette gare. Dopo il successo dell’ultimo turno contro Zola Predosa, gli artusiani salgono in Emilia per trovare continuità, contro una formazione però ostica e piena di alternative offensive: il lituano Pocius (18 punti di media) è il miglior marcatore dei suoi, ma anche Parma Benfenati e Gaston Sieiro sono giocatori da quasi 15 punti a partita. Attenzione, però, a non sottovalutare il duo di esterni formato da Biraghi e Magnani. Per i rinfrancati Baskérs, quindi, si tratta di una gara da vincere per provare ad accorciare le distanze sulla zona playoff.