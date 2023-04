I Baskérs chiudono con un ko e salutano coach Agnoletti

Quella dello scorso weekend è stata l’ultima partita di coach Alessio Agnoletti (nella foto) sulla panchina dei Baskérs Forlimpopoli. Dopo quattro stagioni e due promozioni, la società ha comunicato la separazione dal coach che ha guidato gli artusiani in questa annata in cui, anche a causa di numerosi infortuni, è stato mancato per un soffio l’accesso ai playoff.

Nell’ultima gara della stagione regolare, giocata sabato a verdetti ormai scritti contro il fanalino di coda Molinella, i forlimpopolesi sono caduti con il punteggio di 64-71 (16-16; 29-38; 45-56). Privi di Brighi e Donati, nonché dei giovani Ruscelli e Naldini, i padroni di casa hanno resistito per 15’, prima di affondare sotto i colpi di un Sanna indiavolato (31 punti per lui alla fine), capace di respingere i flebili tentativi di rimonta dei padroni di casa. Gli artusiani chiudono così all’undicesimo posto la propria stagione e ripartiranno, l’anno prossimo, dal campionato di C unica.

Baskérs: Benedetti 8, Brighi ne, Lazzari 8, Naldini ne, Agatensi 10, Garavini, Chiari 5, Semprini Cesari 6, Ravaioli 5, Gorini 10, Ruscelli ne, Farabegoli 12. All. Agnoletti.