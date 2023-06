I Baskérs ripartono confermando Brighi

Lorenzo Brighi, per la terza stagione consecutiva, sarà un giocatore dei Baskérs Forlimpopoli. E’ la prima importante notizia di mercato della società artusiana che sabato ha ufficializzato la conferma della sua punta di diamante, nelle ultime due stagioni punto di riferimento nello spogliatoio e nelle trame offensive: nel 2022 23, con oltre 15 punti di media, Brighi è stato tra i migliori dieci realizzatori dell’intera C Gold. Parte così con questa pietra angolare la costruzione del roster che il nuovo coach, Alessandro Tumidei, dovrà allestire e guidare nella prossima C unica. Attaccante completo, in grado di colpire sia fronte che spalle a canestro, Brighi sarà un protagonista del prossimo torneo in cui i Baskérs vorranno essere ambiziosi e desiderosi di conquistare almeno quei playoff sfumati quest’anno nelle ultime giornate.

v. r.