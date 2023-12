I Baskérs salutano oggi il 2023 a Ferrara. Sfida da non fallire col fanalino di coda

Terminerà sul campo della Giuseppe Bondi Arena di Ferrara il 2023 dei Baskérs Forlimpopoli, che oggi alle 17.30 sfideranno la Scuola Basket Ferrara per la prima gara del girone di ritorno di C. Gli estensi sono reduci da una settimana molto movimentata, che ha visto l’esonero di coach Fels e la promozione del suo vice Campi a capo allenatore di una formazione che finora ha collezionato 9 sconfitte su 9 gare. Occhio però a sottovalutare Ferrara, che può contare su esterni di spessore come Ghirelli e Di Giusto, un lungo solido come Daniele Costanzelli, il poliedrico Xausa (miglior marcatore dei suoi con oltre 15 punti a gara) e su giovani di grande sostanza come Buriani e Braga. Per Brighi e compagni un successo sarebbe fondamentale per mantenersi saldi al terzo posto, piazzamento che vale i playoff, in attesa degli scontri diretti che, nel girone di ritorno, i Baskérs giocheranno sempre in casa contro le prime della classe.

v. r.