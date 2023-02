I Baskérs sfiorano la grande rimonta

Sognano l’impresa, ma la rimonta sfuma: dal -18 del 30’ i Baskérs Forlimpopoli risalgono fino sul -4, poi non riescono a dare la zampata vincente sul campo di Fidenza che, così, vince 90-84 (26-18; 46-38; 75-57). Gli emiliani avevano condotto trascinati dalla verve di Di Noia e di Obiekwe (rispettivamente 19 e 22 punti). Gli artusiani cercano di stare in scia, e quando una pioggia di triple li caccia a -18, arriva pronta la risposta con una grande difesa e un volitivo Brighi (81-77 a quasi 5’ dal gong). Lì, però, la striscia si interrompe. Gli ospiti possono comunque gioire per il ritorno sul parquet di capitan Donati dopo quattro mesi di stop.

Il tabellino: Benedetti 3, Brighi 26, Lazzari ne, Agatensi, Rossi 13, Chiari 5, Semprini 12, Donati 5, Gorini 5, Ruscelli 3, Farabegoli 10. All.: Agnoletti.