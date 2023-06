I biancorossi non mollano Gazzotti: "Siamo arrabbiati"

di Gianni Bonali

Giulio Gazzotti è stato uno dei protagonisti della partita di Forlì contro Cremona in gara2 della finale playoff di venerdì sera. Per il lungo biancorosso 8 punti e ben 13 rimbalzi in 27 minuti.

Gazzotti, siete sotto 0-2 nella serie con Cremona: com’è lo stato d’animo nello spogliatoio forlivese in vista della sfida decisiva di domani sera al PalaRadi?

"Siamo arrabbiati anche perché abbiamo giocato due partite non al meglio delle nostre possibilità. Il tutto anche a causa di una serie di vicende che sono sotto gli occhi di tutti e che, in questo momento particolare della finale playoff, non è il caso di approfondire".

Cosa è mancato al gruppo per imporsi contro una squadra forte e di talento come Cremona?

"Bisogna prima di tutto riconoscere che la Vanoli è molto forte e probabilmente abbiamo anche pagato, in gara1, il dispendio di energie psico-fisiche degli incontri contro Udine: un 3-0 a nostro favore, in cui abbiamo messo in mostra una pallacanestro di alto livello. Siamo stati bravi e solidi con i friulani, ma ero convinto che nel match d’esordio con i lombardi la fatica si sarebbe fatta sentire. Inoltre, sono state decisive per loro le prodezze di Trevor Lacey, forse il miglior americano del campionato".

In gara2 quale è stato il fattore determinante per la vittoria dei vostri avversari.

"Il margine fra Forlì e Cremona, nei due incontri, è stato comunque minimo, 5 punti di differenza, a prescindere dalle decisioni arbitrali. E in più Luca Pollone non era al meglio a causa dell’infortunio patito al ginocchio mercoledì scorso".

Parliamo della sua brillante prestazione, la migliore stagionale.

"Sono un giocatore esperto e vado in campo sereno e determinato. Inoltre, in questo momento ho una buona condizione fisica".

Come giudica l’atmosfera che si respirava al palasport con oltre 4mila tifosi che vi hanno supportato sempre con passione ed entusiasmo?

"Un pubblico straordinario e i tifosi fra i migliori mai incontrati nella mia carriera: ci hanno trasmesso carica e energia".

Qual è stato un aspetto che accomuna le due partite finora disputate della serie finale?

"Abbiamo incontrato difficoltà a cui, fino a questo punto del campionato, non eravamo abituati, anche perché Cremona è stata abile a colpirci sempre nei nostri punti deboli".

Domani sera è un match da dentro o fuori.

"Loro hanno vinto i primi due incontri, ora sta a noi cercare di allungare la serie e colmare il divario. Ci proveremo con voglia e serenità e comunque nel basket, alla fine, vince il migliore".