I biancorossi ritrovano Bozzetto

Una vittoria casalinga in serie D nell’anno della cavalcata, un pareggio in viaggio la passata stagione. Sarà il terzo ’incontro’ domani sera tra il Rimini e Giorgio Bozzetto. L’arbitro della sezione di Bergamo è stato designato a dirigere i novanta minuti che i biancorossi giocheranno contro il Sestri Levante. Tornando ai precedenti, la vittoria risale alla stagione 2021-2022, a quel Rimini-Mezzolara deciso da Pietrangeli (1-0). Il punto messo in tasca è quello della scorsa stagione nella gara sul campo della Torres (0-0). Bozzetto domani sarà assistito da Vincenzo Andreano della sezione di Foggia e Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto uomo Leonardo Falleni di Livorno. Un solo precedente per il Sestri Levante: stagione 2017-2018 in serie D con i liguri capaci di battere il Seravezza (1-0) davanti al pubblico di casa.