I biancorossi sperano nel blitz di Ravenna a Udine Può arrivare così la matematica dei primi tre posti

Quella di oggi sarà una domenica di derby e di sfide estremamente interessanti nel girone Rosso del campionato di serie A2, giornata che si aprirà già alle ore 17 – un’ora prima cioè delle canoniche 18 – con il match tra Udine e Ravenna (in diretta televisiva su ÉTv): sulla carta per i friulani dovrebbe essere tutto facile, ma attenzione all’OraSì, che ha mostrato di essere in evidente crescita nelle ultime settimane. In caso di vittoria per Forlì e di contemporaneo ko di Udine, per i biancorossi sarebbe già matematico uno dei primi tre posti, con conseguente accesso al girone Giallo.

Sempre con palla a due alle 17, Cividale sarà di scena a Ferrara, per riprendere la marcia e difendere la quinta posizione dagli assalti della Fortitudo, che ospita una Mantova in difficoltà. Nella corsa è pronta a inserirsi anche Rimini, attardata di soli due punti, che oggi ospita al Flaminio il fanalino di coda Chieti: si tratta del ritorno in Romagna, da ex, per un volto noto anche ai forlivesi come Terrence Roderick.

Due, oltre a Cento-Forlì, i derby in programma: quello toscano tra Chiusi e Pistoia è tutto con i favori del pronostico ad appannaggio, naturalmente, della formazione di coach Nicola Brienza, capolista a braccetto con l’Unieuro, mentre la sfida pugliese San Severo-Nardò è una bella opportunità per i gialloneri di casa, contro un avversario in piena emergenza infortuni (ma reduce dal successo contro Cento).

La classifica: Pistoia e Forlì 34; Cento 32; Udine 26; Cividale e Fortitudo 22; Rimini e Nardò 20; Ferrara 16; Chiusi, Ravenna, Mantova e San Severo 14; Chieti 12.

v. r.