"I nostri ragazzi in grande luce nei tornei giocati a Pasqua"

Le festività pasquali si sono rivelate ricche di soddisfazioni per le formazioni giovanili della Pallacanestro 2.015, che hanno tagliato traguardi importanti in prestigiosi tornei. A cominciare dall’Under 19 Eccellenza biancorossa, che ha chiuso al quarto posto al Jit di Lissone. "Abbiamo ottenuto un ottimo risultato in una delle migliori rassegne della categoria – spiega Lorenzo Gandolfi, responsabile del settore giovanile forlivese –, al punto che alcuni giocatori delle squadre partecipanti sono già stati selezionati per l’Ncaa. Ciò che più mi ha fatto piacere è stato vedere i nostri ragazzi crescere di gara in gara, trovando sempre maggiore confidenza. Abbiamo avuto tanto da Ndour e Bandini, ma hanno giocato un torneo di alto livello anche Munari, Borciu e Zilio, tutti ragazzi nell’orbita della prima squadra". Di recente si è parlato tanto proprio di Munari (nella foto), capace di andare a segno sulle tavole del Palafiera.

Anche l’Under 15 Eccellenza, poi, si è ben comportata al Torneo di Cuneo. "I ragazzi hanno fatto la prima, vera esperienza lontano da casa – prosegue Gandolfi –, dalla quale torniamo a casa con diversi aspetti positivi. La squadra, ad esempio, se l’è giocata fino alla fine con la Cuneo padrona di casa, ad oggi seconda nel campionato Eccellenza del Piemonte. È un importante punto di partenza".