I Warpigs cercano il terzo sigillo

Capolista dopo due giornate e ancora imbattuta, la Libertas Hockey Forlì stasera prova la tripletta. Alle 19.30 al pattinodromo di via Ribolle infatti arriveranno gli Snipers Tecnoalt Civitavecchia. I laziali, attualmente terzi in coabitazione con altre tre formazioni, sono praticamente in perfetta media: 9 reti segnate e 8 subite nelle prime due partite. "Sarà sicuramente un match difficile, contro una squadra che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tutti – dicono dalla società biancazzurra –. Una partita da affrontare con la massima attenzione, ma cercando di confermare comunque le buone trame di gioco viste nelle prime due partite".

Il programma della terza giornata: Legnaro-Mammuth Roma, Castelli Romani-Montebelluna e Lepis Piacenza-Viareggio.