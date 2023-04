Ieri blitz di Cantù a Cento. Torino continua a vincere

Con il successo di Cantù sul campo di Cento per 80-87 è iniziato il penultimo turno del girone Giallo del campionato di A2. Ieri sera la formazione di coach Meo Sacchetti ha avuto quattro uomini in doppia cifra (dai 10 di Rogic ai 17 di Baldi Rossi) ed è riuscita a contenere la rimonta finale di Cento, spinta da Kuuba (17 punti) e Mussini (18). Emiliani sempre ko in questo girone Giallo. Oltre alla sfida del Palafiera, fari puntati su Cremona, che può avvicinare il terzo posto finale sbancando il campo di Pistoia. Classifica: Treviglio e Forlì 12; Cantù* 10; Cremona 8; Cento* e Pistoia 4. Ogni * una partita in più.

Girone Blu. Il successo di Torino a Cividale per 78-82 dà il primo posto matematico ai piemontesi (43 punti per il duo Pepe-De Vico), mentre dietro è bagarre: fondamentale nella corsa al secondo posto sarà anche l’esito di Udine-Urania di quest’oggi. Fortitudo-Piacenza, invece, è fondamentale per definire 11° e 12° posto nella griglia playoff. Classifica: Torino* 16; Cividale* e Urania 10; Udine 8; Fortitudo 4; Piacenza 2. Ogni * una partita in più.

Girone Bianco. Resta prima Agrigento, nonostante il ko a Nardò per 107-78: protagonisti per i pugliesi i soliti Smith (30) e Stojanovic (21). Si tratta di due punti di piombo nella corsa al 14° posto totale, che vede impegnate anche la rimaneggiata Rimini e Trapani, che si affrontano oggi al Flaminio, e Latina (di scena a Chiusi). Classifica: Agrigento* 12; Nardò* 10; Trapani, Rimini e Latina 8; Chiusi 4. Ogni * una partita in più.

Poule Salvezza. Pesante il ko di Ravenna per 83-65 sul campo di Cremona, mentre sia la Stella Azzurra (95-77) che Mantova (98-102) hanno avuto la meglio rispettivamente su San Severo e Casale. Oggi in programma l’ultima sfida tra Rieti e Chieti. La classifica: Chieti, Juvi Cremona*, Stella Azzurra* e Mantova*12; Rieti, Casale* e San Severo 10; Ravenna* 8. Ogni * una partita in più.