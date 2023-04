Il 34enne Cortesi sale sul podio nel braccio di ferro in Albania

di Ugo Bentivogli

Sicuramente la forza è stata con lui. Non tanto quella stellare degli Jedi, ma quella fisica vera e propria, visto che il 34enne forlivese Cesare Cortesi è appena salito sul podio, a Tirana, in una gara internazionale di braccio di ferro con la bellezza di 138 partecipanti di cui 17 nella sua categoria, quella dei 105 chilogrammi.

"Sono tornato a gareggiare dopo una decina di anni in cui mi sono dedicato ad altro – racconta lo stesso Cortesi, in particolar modo al mio lavoro decennale di agente immobiliare: da sei anni poi sono titolare di agenzia – una sede di Tecnocasa in città – e c’era bisogno di un impegno che sarebbe stato incompatibile con gli allenamenti. Inoltre ho anche la passione delle moto su pista: ho un’Aprilia 1100 con cui gareggio ancora anche se in prove amatoriali".

Ma al primo posto c’è sempre stato il braccio di ferro. "Avevo iniziato a fare sul serio col braccio di ferro nel 2008 e sino al 2012 mi ci sono dedicato con grande passione. Poi ho ricominciato ad allenarmi meno di un anno fa e ho vinto subito le prime due gare a cui ho partecipato, a Torino e San Marino. Così ho deciso che era in caso di continuare a fare sul serio".

Una grande passione, quella del braccio di ferro, nata durante l’infanzia. "Come tanti ho visto il film Over the Top con Stallone – prosegue il romagnolo, tesserato per il Romagna Armwrestling di Cesena – e naturalmente mi sono appassionato a questa disciplina: volevo sfidare tutti a braccio di ferro. Poi ho iniziato a fare sul serio: anche perché l’allenamento è fondamentale, soprattutto quello sul tavolo. Anche se sembra esattamente il contrario, in verità il braccio di ferro per il 70 per cento è tecnica e forza solo per il restante 30 per cento. Bisogna essere in grado di valorizzare al meglio i propri punti di forza e partire fortissimo. E su questo devo lavorare, invece me la cavo negli altri aspetti importanti: avere la mano grande, il polso che non si apre e anche la leva lunga".

La gara di Tirana è stata davvero impegnativa, ma appunto ricca di soddisfazione: "Sono felicissimo per come è andata: nei tornei quando perdi due partite sei fuori. In Albania ne ho vinto quattro consecutive e sono approdato alla semifinale, dove mi ha sbarrato la strada il croato Ivo Krizan, terzo al mondo, che poi ha vinto la manifestazione. Ho partecipato anche alla gara Assoluta, con tutti i partecipanti senza divisione di peso: sono arrivato al 9º posto in quel gruppo di partecipanti e posso dire che è stata una grande soddisfazione che spero di togliermi anche nei prossimi impegni".