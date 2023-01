Il Buscherini per una domenica diventa la cittadella del ciclocross

Domani si corre fuoripista a Forlì con il 13° Trofeo Us Forti e Liberi-Zanetti Cicli, 8º Trofeo Azimut Quadrelli Gianni, nonché prova valida per il Campionato Regionale ciclocross per la categoria Esordienti 1º anno. Si corre anche in mountain bike in una gara riservata ai cicloamatori Master: vige il regolamento Uisp, in una gara aperta agli enti della consulta e la partenza è prevista alle 9. Per quanto riguarda, invece, il ciclocross, sono ammesse le seguenti categorie: Esordienti 1º anno, maschile e femminili, Esordienti 2º anno maschile e femminili, Allievi e Allieve, Juniores Maschile, Open Maschile (Elite e Under23), Open Femminile (Elite e Under23 e Juniores). Infine Master Fascia 1 (Elite Sport-M1-M2-M3), Master Fascia 2 (M4-M5), Master Fascia 3 (M6-M78), Master Woman.

Il programma della gara di ciclocross, comunque, prevede ritrovo e iscrizione tra le 8 e le 9,30. Tra le 8 e le 8,50 sarà possibile effettuare prove del percorso. Come detto, tra le 9 e le 9,50 si terrà la gara di mountain bike, mentre tra le ore 10 e le 10,20 ci saranno ulteriori prove di percorso.

Tre partenze sono previde per il ciclocross: 10,30-11,10 la prova riservata a Juniores, Open Donne, Master F2-F3 e Woman; tra le 11,20 e le 12,20 sono in programma le gare Open Maschili e Master F1; infine tra le 12,30 e le 13 ci saranno le prove Allievi ed Esordienti. Alle 14 sono previste le premiazioni dell’intera manifestazione, subito dopo l’evento promozionale Wild Child, riservato ai bambini non tesserati: chiunque può portare il proprio figlio, con bici e caschetto, per il puro divertimento di girare in un percorso sterrato in totale sicurezza. Il tracciato, comunque impegnativo, di questa manifestazione, valida per la 10ª edizione dell’Adriatico XCross Tour, è stato allestito nell’area sportiva tra la Ravegnana e via Orceoli con l’ingresso al tracciato e l’iscrizione al numero 15.

Ugo Bentivogli