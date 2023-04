Il Cà Ossi campione con la miglior difesa e i gol di Nicolò Ricci

Un bis da mettere in cornice. Nelle scorse settimane il ‘Sette Bello’ del Cà Ossi ha centrato la vittoria nel campionato d’Eccellenza di calcio a 7 del Centro Sportivo Italiano: si è deciso tutto nell’ultimo match stagionale sul sintetico del campo sportivo ‘Panieri’ di Meldola: 2-4 sui padroni di casa del G Infissi con le reti di Ricci, Brandino, Scanu e Mignogna. Tre punti fondamentali per tenere l’Enterprise dietro di 1 punto. Per la squadra allenata dalla coppia Bosica-Chioccini e presieduta da Cristian Donatucci è stata la conferma del successo della scorsa stagione.

Questa la classifica finale dopo 18 giornate: Cà Ossi 43; Enterprise Forlì 42; Only Over 40; Experienza 36; Cusercolese 31; G Infissi 30; Pink Turkey 15; Puerto Escondido 14; Forum Livii 12; Internazionale 9. Nella classifica marcatori primo Alessandro Giangrandi (Cusercolese) con 48 reti, davanti a Marco Rainone (Enterprise) e Matteo Benvenuti (Only River) appaiati a quota 31. Per il Cà Ossi, che ha avuto la miglior difesa del campionato, a segno Nicolò Ricci (22 reti), Radouane Khadiri (18) e Lorenzo Mignogna (8).

Questa la rosa completa dei meo campioni. Portiere: Andrea Agostini. Difensori: Nicola Andreini, Francesco Bagnolini, Luca Bonsegna; Filippo Focacci, Riccardo Versari. Centrali: Carlo Savorelli (Capitano), Andrea Leoni, Matteo Montaguti, Davide Caccamo. Laterali: Thomas Bendoni, Radouane Khadiri, Siegried Panno, Lorenzo Mignogna, Christopher Brandino, Giacomo Scanu, Stefano Sassi, Andrea Masotti, Robert Anthoe. Attaccanti: Nicolò Ricci, Enrico Serri, Luca Calmanti.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 3 maggio: quarti di finale della coppa Csi, avversaria l’Only Over.

f. p.